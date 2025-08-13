FreePik O Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo brasileiro

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) a suspensão de vistos de servidores brasileiros e ex-membros da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) que atuaram no programa Mais Médicos.

A decisão segue restrições semelhantes impostas a autoridades de países africanos, Cuba e Granada, que foram acusadas de limitar o acesso da população a serviços médicos essenciais.

O Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo brasileiro para ampliar o acesso a médicos em regiões com escassez de profissionais, fortalecendo a Atenção Primária no SUS (Sistema Único de Saúde).

O programa prioriza médicos formados no Brasil e, quando as vagas não são preenchidas, admite brasileiros formados no exterior e estrangeiros com registro do Ministério da Saúde.

A iniciativa se organiza em três eixos: provimento emergencial de médicos, melhoria da infraestrutura das UBS (Unidades Básicas de Saúde) e formação médica.





Por meio de parceria com a Opas, médicos cubanos foram mobilizados para atuar em localidades de difícil provimento.

Entre 2013 e 2015, a cobertura da Atenção Primária cresceu de 10,8% para 24,6% nos municípios participantes.

No mesmo período, as internações por condições sensíveis à atenção básica caíram 9,1%, e 700 municípios passaram a contar com médicos residentes pela primeira vez. O programa garantiu cobertura total dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

Mais Médicos e as novas vagas

Futura Press Mais Médicos surgiu em 2013





O Mais Médicos também promoveu a reordenação de cursos de medicina, expansão de vagas em graduação e residências médicas e criação da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas, com especializações e mestrado profissional.

Em 2023, foram abertas 15 mil novas vagas, totalizando 28 mil profissionais, com investimento de R$ 712 milhões.

O programa inclui benefícios aos médicos, como bolsas, licença-maternidade e paternidade, incentivos para atuação em áreas remotas e apoio a médicos com financiamento estudantil.

A parceria internacional com a Opas é considerada estratégica para garantir atendimento em regiões vulneráveis.