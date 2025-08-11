Agência Brasil MP abriu inquérito contra Bolsonaro por crime contra a honra

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) abriu um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre um possível crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por associá-lo ao ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad.

O inquérito, que foi encaminhado para a Polícia Civil do DF, vai apurar a suspeita de Bolsonaro ter publicado, em um aplicativo de mensagens, uma imagem que vincula Lula ao regime do ex-ditador, o associando a execuções de pessoas LGBT+. O encaminhamento do inquérito foi confirmado pela Polícia Federal ao Portal iG.

Competência estadual

O Ministério da Justiça havia pedido para a PF, no começo de julho, investigar o caso após denúncia anônima. Porém, o entendimento do MPDFT é de que a competência para o caso é da Justiça estadual, sob responsabilidade da Polícia Civil.

A mensagem sob investigação teria sido enviada por Bolsonaro através do aplicativo WhatsApp em janeiro. Um cidadão apresentou uma notícia crime ao Ministério Público Federal (MPF), que, por sua vez, o remeteu ao Ministério da Justiça.

Ditador sírio

Bashar al-Assad, a quem Lula supostamente foi associado por Bolsonaro, foi um ditador sírio que governou o país por 24 anos, sucedendo o pai, que havia estado à frente do país por três décadas.





O regime de Assad foi amplamente acusado de graves violações dos direitos humanos, como perseguição de minorias e repressão política. Uma das marcas do governo foi a criminalização de pessoas LGBT+.

Relatos de organizações como Human Rights Watch e ILGA indicam que forças de segurança e serviços de inteligência sírios, sob comando de Assad, já detiveram, torturaram e executaram pessoas suspeitas de serem gays. Em dezembro de 2024, uma rápida ofensiva rebelde destituiu o governo de Assad, que fugiu do país.