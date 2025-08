Divulgação/PT Edinho Silva tomou posse como presidente do PT neste domingo (03)

Ao assumir a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), neste domingo (3), Edinho Silva afirmou que a eleição de 2026 será a última com a presença do líder petista Luiz Inácio Lula da Silva na disputa. O atual presidente da República deve tentar a reeleição aos 81 anos, mas vai encerrar a carreira política após o pleito. Diante disso, o novo dirigente da sigla defendeu que a legenda se prepare para quando o atual chefe do Executivo “não estiver mais nas urnas” .

“Nós teremos, no próximo período, tarefas fundamentais. Primeiro, temos a responsabilidade de construir o Partido dos Trabalhadores para quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando o nosso projeto” , afirmou Edinho Silva durante o discurso de posse na presidência da sigla, no encerramento do 17º Encontro Nacional do PT, realizado nesta manhã, em Brasília. Ao reforçar o papel de Lula como uma das principais lideranças da esquerda latino-americana, Edinho alertou os filiados sobre a necessidade de preparar o partido para um novo ciclo, sem a presença direta do petista nas disputas eleitorais.

“O presidente Lula nos deixa um legado que será fundamental na condução do nosso partido pelo resto da nossa existência, mas nós sabemos que todas as dificuldades enfrentadas pelo PT — seja na crise de 2005, seja na farsa da [operação] Lava-Jato, quando o nosso partido foi duramente atacado —, o presidente Lula foi à sociedade, disputou as eleições e reconduziu o partido ao seu lugar de direito. Essas cenas, após 2026, até por direito ao descanso, e por direito de viver um pouco a sua vida pessoal, nós não teremos mais" , sinalizou Edinho.

Por isso, o novo presidente do PT enfatizou a necessidade de o partido se fortalecer e se organizar como uma entidade unificada, já que a figura de Lula não será mais a principal força eleitoral após 2026, e "não nascerá outro Lula" devido às condições históricas únicas de sua ascensão.

“Não nascerá outro Lula, porque as condições históricas, como quando o novo sindicalismo emergiu, os novos movimentos sociais surgiram e a sociedade brasileira lutava pela democracia, e, no meio desse processo, havia um gênio da política brasileira, esse cenário não volta mais. Nós teremos que construir um partido que seja capaz de enfrentar grandes embates, os que já estão colocados na conjuntura e os que virão no próximo período histórico” , advertiu Edinho.

Apesar da urgência em preparar a sucessão de Lula, o PT ainda enfrenta obstáculos para consolidar uma liderança com força política capaz de ocupar o espaço do petista e fazer frente à extrema direita, que vem ganhando terreno no país. Diante desse cenário, Edinho afirmou que a substituição de Lula não se dará por um indivíduo, mas pela consolidação do próprio partido. “Como bem disse o presidente Lula, e eu quero reafirmar, o seu substituto não será um nome, o seu substituto será o Partido dos Trabalhadores. Porque se o PT estiver forte, se o PT estiver organizado e dialogando com a sociedade brasileira, o nome nós vamos construir, a liderança será construída” , defendeu.

Reeleição de Lula

Ao passo que o partido deve se fortalecer para enfrentar um cenário sem a força de Lula nas disputas eleitorais, Edinho reforçou que a sigla tem, nos próximos meses, a missão de reeleger o petista pela última vez.

“Reeleger o presidente Lula significa nós reafirmarmos o nosso projeto de país, reafirmarmos um projeto de construção de um Brasil que seja forte, que tenha uma agricultura forte, que tenha uma indústria forte. Um país que seja capaz de produzir riqueza, porque produzir riqueza é necessário. Nós temos muita pobreza para combater, mas também um país que faça a reforma agrária, um país que faça a reforma da renda, um país que apoie o pequeno e médio empresário, um país que apoia o empreendedor e um país que olhe para os excluídos e para os sofridos da nossa nação” , disse Edinho.

O presidente do PT destacou que esse projeto de alavancar a economia brasileira e conciliar o crescimento com a justiça social é o que “estará em disputa em 2026” , além de uma diretriz política baseada na soberania nacional, “onde nós não admitiremos que nenhuma das nossas instituições sejam atacadas” .

“Reafirmarmos esse projeto é reeleger o presidente Lula em 2026. E quero dizer que a reeleição do presidente Lula também significa mais um passo que nós vamos dar para derrotarmos as forças do fascismo no nosso país, do fascismo explícito ou do fascismo implícito hegemonizado pelo pensamento fascista que hoje, infelizmente, forma e tenta construir maioria na sociedade brasileira” , defendeu.

“Tem aqueles que defendem explicitamente o fascismo e aqueles que se deixam hegemonizar pelo fascismo. Nós temos que derrotar ambos, porque ambos significam o retrocesso da democracia, o retrocesso dos direitos humanos e o retrocesso do projeto de país que nós queremos” , acrescentou Edinho, em referência ao crescimento da extrema-direita brasileira.

Edinho ainda apontou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o “maior líder fascista do século 21” . “Nós estamos enfrentando o que representa Donald Trump. Ele é o rosto do fascismo. E, se alguém ainda tem dúvida, basta olhar o que ele faz com os imigrantes nos Estados Unidos, transforma El Salvador, talvez, no campo de concentração do século XXI, tratando essas pessoas de forma desumana e violenta” , atacou.

“Não se trata de um discurso nacionalista, mas de uma narrativa que rasga os direitos humanos e enfraquece conquistas duramente alcançadas após a Segunda Guerra Mundial, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Mais do que nunca, a defesa desses direitos precisa ser uma bandeira da esquerda, uma bandeira do socialismo. Não há construção socialista sem a proteção da dignidade humana” , enfatizou Edinho.

Nesse sentido, o novo presidente do PT ainda assegurou que o partido tem a missão de reafirmar o Brasil como uma potência independente, não se curvando aos comandos de Trump. “Não somos e não queremos ser um puxadinho dos Estados Unidos. Não somos e não queremos ser o quintal dos Estados Unidos. Somos um país soberano, um povo soberano e uma nação soberana” , concluiu.