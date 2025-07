Reprodução AGU quer saber quem lucrou com o tarifaço de Trump







Desde o primeiro mandato o esporte favorito de Donald Trump é esticar, confundir, infantilizar e pisotear em princípios como liberdade, democracia, soberania e interesse público.

De absurdo em absurdo, quase não dá tempo de anotar a placa e questionar se é normal o presidente da maior economia do Planeta ser o beneficiário direto de um conglomerado que acaba de anunciar um acordo com investidores para levantar US$ 2,5 bilhões por meio de uma oferta privada para criar uma reserva em bitcoin.

Em qualquer outra circunstância um movimento do tipo poderia ser contaminado ou alavancado por qualquer espirro na Casa Branca. Hoje quem espirra e oferece o lenço é o próprio dono do negócio.

Interesses privados levaram Elon Musk a entrar e sair de um governo que promete terra livre para big techs e nem tanto para carros elétricos, duas das atividades do bilionário enquanto despachava no departamento de eficiência estatal de Trump. O ex-amigo é agora é tratado como inimigo contra quem a caneta das sobretaxas e até da extradição pode pesar a qualquer momento.

Um erro de quem acompanha as negociações das tarifas anunciadas por Trump contra o Brasil (ou qualquer outro país) é esquecer que por trás dos agentes públicos do caos estão representantes da iniciativa privada. Muitos. E nem estão submersos.

Howard Lutnick, por exemplo, é secretário de Comércio dos Estados Unidos e, nas horas vagas (ou nem tão vagas), controlador da corretora BGC Partners.

Foi Lutnick quem anunciou, em entrevista à Fox News neste domingo, a manutenção do prazo de 1º de agosto para a imposição das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras.

Como revelou o repórter Cleber Lourenço no site do ICL Notícias, a empresa de Lutnick é uma das três que apresentaram, na manhã de 9 de julho, dia do anúncio do tarifaço, um movimento incomum no mercado de contratos futuros de dólar.

Em apenas 75 minutos, entre 11h30 e 12h45, nove negociações na Bolsa somaram mais de R$ 6,6 bilhões – quase 10% do total do dia.

O anúncio de Trump sobre o tarifaço contra o Brasil foi feito às 16h17.

A movimentação atípica, denunciada pelo ICL Notícias, levou o Supremo Tribunal Federal a autorizar uma investigação sobre a corretora de Lutnick -- e também sobre o BTG Pactual e a Tullet Prebon, que no mesmo dia e horário fizeram operações semelhantes.

A Advocacia-Geral da União quer saber se os investidores sabiam das mudanças antes do anúncio. Eduardo Bolsonaro já deixou escapar, em entrevista ao videocast Inteligência Artificial, que sabia das medidas de antemão.

Não é um absurdo pensar que o secretário de Comércio e o dono de uma corretora supostamente beneficiada pelo anúncio tivessem acesso à mesma informação. Eles eram, afinal, a mesma pessoa.

A simples suspeita já seria motivo suficiente para que Lutnick se afastasse ou fosse afastado por quem tem alguma preocupação em manter o verniz (e a distância) do conflito entre interesse público e privado. Mas os tempos são outros. E são tenebrosos.



