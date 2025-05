Ricardo Stuckert/PR Na segunda-feira, Lula sentiu vertigem após o almoço no Palácio da Alvorada e foi atendido pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (30), que está em plena recuperação após o episódio de labirintite que o afastou de compromissos oficiais no início da semana. Aos 79 anos, o petista disse estar se sentindo bem e garantiu que sua saúde está “melhor impossível”

“Tá bem, tá bem, melhor impossível” , garantiu Lula. A declaração foi dada a jornalistas no Palácio do Planalto, onde Lula participou do lançamento de um programa do governo federal voltado à redução da fila de espera por atendimento com médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Na cerimônia, realizada no Salão Nobre do Planalto, estiveram presentes o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e outras autoridades do governo. Representantes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) também participaram.

O lançamento da nova política de saúde foi anunciado por Lula na última quarta-feira (28), quando o presidente comentou a própria experiência no sistema médico após sentir-se mal na segunda-feira (26). Segundo ele, a demora no atendimento especializado impõe obstáculos ao cuidado da população, especialmente dos mais vulneráveis.

“É abusar da sorte uma senhora ter que esperar meses para passar no cardiologista e fazer exames que demoram até um ano. Minha obsessão é que a pessoa vá ao médico, ele diga o que ela tem, e, se precisar de especialista, que seja mais rápido” , declarou.

Na segunda-feira, Lula sentiu vertigem após o almoço no Palácio da Alvorada e foi atendido pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio. O presidente foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde passou por exames de imagem e de sangue. De acordo com o boletim médico, os resultados estavam normais e o diagnóstico foi de labirintite. Lula retornou à residência oficial e permaneceu em repouso até terça-feira (27).

Na quarta, ele retomou a agenda oficial com viagens a Pernambuco e à Paraíba. Na quinta-feira (29), seguiu para compromissos no Paraná e em Santa Catarina. Apesar da agenda intensa nos últimos dias, Lula assegurou estar com a saúde em dia. “ Passei uma hora e meia em uma máquina para saber se eu estava com algum problema na cabeça. Era labirintite. O médico disse que eu estava perfeitamente bem” , afirmou.