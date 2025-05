Saulo Cruz/Camara dos Deputados Congresso Nacional





O Brasil já aprovou ou discutiu diferentes tipos de anistia política nas últimas décadas. Três delas ganharam repercussão nacional: a lei de 1979, que marcou o início do fim da ditadura; as propostas de perdão aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023; e, mais recentemente, a anistia individual concedida à ex-presidente Dilma Rousseff(PT-MG).

Apesar de todas serem chamadas de “anistia política”, cada uma reflete contextos históricos e políticos diferentes.

1979: perdão geral, inclusive para torturadores

Reprodução: Arquivo Nacional Protesto contra a ditadura





Durante a ditadura militar, em 1979, foi sancionada a primeira grande anistia política do país. O texto permitiu que presos políticos fossem libertados, exilados voltassem ao Brasil e perseguidos tivessem seus direitos recuperados.

Mas, ao mesmo tempo, anistiou agentes do regime que cometeram crimes graves, inclusive tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados.

A lei foi vista por muitos como um passo necessário para a redemocratização.

“A anistia de 1979 tem uma natureza ambígua: ela pretendia pacificar o país e permitir a volta de exilados e perseguidos, mas, ao mesmo tempo, blindou os autores de crimes cometidos durante a ditadura” , explica a advogada e doutora em Direito Constitucional e Penal Vivian Sousa, em entrevista ao iG.

2023: pedidos de anistia

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 8 de janeiro





Mais de 40 anos depois, um novo episódio reacendeu o debate sobre anistias: os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Naquele dia, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Os participantes enfrentam, na Justiça, acusações de tentativa de golpe e abolição do Estado de Direito.

Desde então, alguns parlamentares e setores da sociedade passaram a defender a anistia para manifestantes que participaram dos atos, alegando que muitos foram “enganados” ou “manipulados”. A proposta enfrenta forte resistência.

“Existe um consenso jurídico de que crimes contra a democracia não podem ser anistiados. Isso está previsto na Constituição e tem sido reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal” , afirma Vivian Sousa.

Até o momento, nenhuma proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro foi aprovada pelo Congresso.

2025: Dilma Rousseff é reconhecida como anistiada política

Reprodução/Twitter @dilmabr A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff





Nesta quinta-feira (22), a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconheceu oficialmente o direito da ex-presidente Dilma Rousseff à anistia política.

A decisão foi acompanhada por um pedido público de desculpas pelas perseguições que ela sofreu durante a ditadura militar.

Dilma foi presa aos 22 anos, em 1970, e passou quase três anos detida, sendo torturada em diferentes quartéis militares.

O processo de anistia de Dilma foi iniciado em 2002, mas ficou suspenso enquanto ela ocupava cargos públicos.

Retomado após sua saída da Presidência, o pedido foi negado em 2022 e aceito em maio de 2025, após a reestruturação da Comissão de Anistia.

“Esta comissão […] lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o estado ditatorial; causou à senhora, a sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, a toda a sociedade brasileira” , declarou Ana Maria Oliveira, presidente da Comissão de Anistia, durante a sessão que analisou o caso.

Além do pedido de desculpas, Dilma receberá R$ 100 mil em reparação econômica por ter sido demitida, em 1977, da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, por motivos políticos.

O relator do processo, Rodrigo Lentz, afirmou que o Estado prolongou por 20 anos a repressão contra Dilma, com monitoramento e restrições até 1988.

A ex-presidente relatou que sofreu choques elétricos, afogamento, nudez forçada e privações extremas durante a prisão.

“As marcas da tortura fazem parte de mim” , disse Dilma em depoimento à Comissão Nacional da Verdade. “Descobri pela primeira vez que estava sozinha, encarei a morte e a solidão.”





Três momentos, três sentidos de anistia

As três situações mostram como o termo “anistia política” pode assumir significados diferentes. Em 1979, o perdão foi amplo e incluiu até quem cometeu crimes graves.

Em 2023, a proposta envolve crimes contra a democracia — e encontra barreiras legais. Já em 2025, o reconhecimento de Dilma foi um ato de reparação individual por abusos sofridos no passado.

Para Vivian Sousa, o Brasil ainda lida mal com seu passado.

“Todas essas anistias têm impactos profundos na forma como o país trata sua memória e a responsabilização. A maneira como o Brasil olha para trás influencia diretamente a confiança nas instituições e na própria democracia” , afirma.