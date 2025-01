Reprodução Fuad Noman enfrenta um problema de saúde





Fuad Noman (PSD-MG), prefeito de Belo Horizonte , foi internado novamente nesta sexta-feira (3) na UTI do Hospital Mater Dei. Ele apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda e respira com ajuda de aparelhos. A unidade comunicou que o político passa por exames para avaliação do quadro.

“O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi internado na tarde de hoje na Unidade de Terapia Intensiva na Rede Mater Dei de Saúde com insuficiência respiratória aguda, com assistência ventilatória. O prefeito está realizando exames para avaliação do quadro”, diz o boletim médico assinado pelos doutores Enaldo Melo de Lima e Dr. Anselmo Dornas Moura.

Em dezembro, o político foi internado na UTI por duas vezes. A primeira ocorreu para tratar de uma pneumonia e sinusite. A segunda vez foi por causa de um sangramento intestinal secundário por causa da utilização de anticoagulante oral.



Na quarta (1°), Fuad tomou posse de forma remota devido a recomendações médicas por enfrentar múltiplas internações relacionadas ao tratamento de um linfoma não Hodgkin.



O vice-prefeito Álvaro Damião foi o responsável por ler o discurso de posse em nome de Noman. O discurso destacou o amor do prefeito pela cidade e por sua população.

Fuad tem enfrentado problemas de saúde desde o ano passado, quando revelou que estava com câncer. Em outubro, afirmou estar em remissão, mas demonstrou fragilidade na campanha eleitoral de 2024, que terminou com a sua vitória.







Prefeito vai pedir licença?

Nos bastidores, aumentaram os rumores sobre uma possível licença de Fuad para cuidados com a sua saúde. Na quarta, em resposta a esses boatos, o vice Damião afirmou que a decisão sobre uma licença caberia exclusivamente ao prefeito.

"Eu não dou opinião sobre o afastamento dele. Isso é entre ele, a família e o corpo médico dele. O que ele pode ter certeza é que eu estou aqui para ajudá-lo da forma como achar que deve ser feito", declarou.