Agência Brasil Lira é primo do prefeito de Teotônio Vilela, Peu Pereira (PP), que recebeu o caminhão

Um caminhão-pipa doado pela Codevasf à Prefeitura de Teotônio Vilela ( AL ) foi utilizado na vaquejada do presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira (PP-AL), realizada a 75 km da cidade.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo , o veículo foi adquirido em 2020 pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba , com recursos entregue à prefeitura em 2022 com emenda parlamentar da bancada de Alagoas , da qual Lira faz parte.

O evento, promovido no Parque Arthur Filho , propriedade de Lira , ocorreu de 28 de novembro a 1º de dezembro , com premiação de R$ 250 mil. Uma foto do caminhão com o selo da Codevasf foi publicada no Instagram oficial do parque, gerando questionamentos sobre o uso do veículo.

Envolvimento familiar e político





O prefeito de Teotônio Vilela, Peu Pereira (PP), que recebeu o caminhão, é primo de Lira. O superintendente da Codevasf responsável pela doação era Joãozinho Pereira (PP), também primo do deputado e indicado por ele ao cargo. Joãozinho deixou a função em 2023 para disputar as eleições municipais.

No evento, a classe política esteve presente. Entre os participantes, destacaram-se o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato apoiado por Lira à sucessão na Câmara, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).



De acordo com o termo de doação, o caminhão deveria ser usado prioritariamente em Teotônio Vilela, para transporte de água potável, limpeza urbana, recuperação de estradas e outras atividades que beneficiem a população local.

O edital da licitação de 2020 previa a destinação do veículo para arranjos produtivos locais, agricultura familiar e inclusão produtiva, com custo estimado em R$ 380 mil.



A doação pode ser revogada se o caminhão for utilizado para fins estranhos à sua finalidade social.

Para a Folha, a Codevasf disse que caminhões doados "servem a arranjos produtivos locais e são empregados no transporte da produção rural e dos insumos necessários a essa produção, assim como em atividades correlatas".

"Os veículos podem dar suporte a produtores em exposições, feiras e eventos de que participem, quando essa participação mantém relação com as atividades que motivaram a doação. A Codevasf buscará informações sobre o uso do caminhão doado no evento mencionado. O eventual uso indevido de equipamentos doados pode motivar a revogação da doação e a reversão do bem ao patrimônio da Companhia", acrescentou.

A Codevasf, principal destino das emendas parlamentares, enfrenta investigações recorrentes. O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que R$ 3,5 bilhões em emendas foram destinados a obras de pavimentação sem critérios técnicos ou de necessidade, exemplificando problemas no uso dos recursos da estatal.



Nem Lira nem a Prefeitura de Teotônio Vilela responderam aos questionamentos da reportagem da Folha.

O espaço segue aberto no Portal iG para posicionamento de todas as partes envolvidas.