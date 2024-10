Divulgação/Alesp Eduardo Suplicy já estava em um tratamento contra o Parkinson





O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), 83, recebeu um diagnóstico de " linfoma não Hodgkin" , um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, parte vital do sistema imunológico. O linfoma está sendo tratado com imunoquimioterapia .

Considerada uma doença rara e agressiva, ela foi detectada no início, o que dá boas perspectivas de tratamento a Suplicy . O tratamento combina medicamentos endovenosos tradicionais com outros que estimulam o sistema de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. O diagnóstico foi feito em julho deste ano e só veio a público agora.

Suplicy já se submeteu a quatro das seis sessões previstas, com resultados positivos de acordo com sua assessoria de imprensa, e tem levado a vida em ritmo normal. O deputado continua presente nos trabalhos na Assembleia Legislativa, participa de atos públicos e, neste mês, gravou vídeos para as redes sociais em que pedia votos para candidatos a prefeito.

Quadro de saúde

Em agosto, durante viagem no Reino Unido para compromissos internacionais, Eduardo Suplicy foi infectado pelo coronavírus. Posteriormente, já curado, teve pneumonia, chegando a ficar duas semanas internado.

Suplicy recebeu alta da pneumonia no sábado (26). Saiu do hospital e, no domingo (27), votou nas eleições municipais de São Paulo. O deputado já se submeteu a outro tratamento, com Cannabis medicinal, contra a doença de Parkinson.





O uso da substância, aliado a uma dieta saudável e ao hábito de fazer exercícios com regularidade, são vistos como fatores positivos para o enfrentamento do linfoma. Suplicy faz também massoterapia com Cannabis, o que ajuda a abrir o apetite e a manter a boa alimentação.

"Tudo melhorou bastante. A dor na perna sumiu. O tremor, na hora de comer, melhorou. Tenho caminhado com firmeza", disse ele, em 2023, para a Folha de S. Paulo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .