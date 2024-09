Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, durante o lançamento da nova plataforma do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, no ministério do Planejamento

Em sua primeira declaração pública após a saída de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos, Anielle Franco abordou o enfrentamento das violências cotidianas e destacou a necessidade de maior presença feminina em posições de liderança.

A ministra da Igualdade Racial proferiu um discurso durante o seminário promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o tema “Mulheres na Liderança por um Brasil mais seguro”.

Embora não tenha mencionado diretamente Silvio Almeida, Anielle afirmou que as mulheres não estão sozinhas, destacando que, “apesar de tudo, a gente sempre vai seguir”.

“De cada violência que diariamente tenta nos afetar e nos impedir, eu quero olhar aqui para esse auditório e lembrar que muitas das vezes, mesmo nas dificuldades, nós não estamos sozinhas e acho que nunca estaremos sozinhas. Se a gente passa o microfone para cada uma de vocês, certamente a gente teria muitas histórias em comum”, declarou Anielle.

A ministra ressaltou a importância de continuar lutando pelo projeto político em que acredita, apesar dos desafios enfrentados.

“Esse projeto político de país que eu acredito e que certamente vocês também acreditam, passa por lugares como esse, com mulheres à frente de espaços de poder de decisão, sendo protagonistas de suas histórias sem que nenhuma pessoa ache que possa tirá-la apenas por violentar”, concluiu.

