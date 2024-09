abio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 23/04/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto

Pesquisa Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) divulgada nesta quinta-feira (12) aponta que 35% dos brasileiros consideram a administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como boa ou ótima, ante 34% que avaliam como ruim ou péssima.

O resultado da Pesquisa Ipec mostra que a avaliação positiva do mandatário oscilou para baixo desde o último levantamento realizado em julho, quando atingiu 37%. Já a avaliação negativa oscilou para cima, antes registrada 31%. A variação ocorre dentro da margem de dois pontos para mais ou para menos.

Os participantes que consideram a gestão do petista regular variam de 31% para 28%. Novamente, somam 2% os que não sabem ou preferem não opinar.

De acordo com o Ipec, a avaliação positiva da administração de Lula é mais acentuada entre:

quem declara ter votado em Lula em 2022 (67%);

quem tem renda familiar de até 1 salário mínimo (50%);

os menos escolarizados (48%) e,

moradores da região Nordeste (47%).

Já a avaliação ruim/péssima é mais expressiva entre:

eleitores de Jair Bolsonaro em 2022 (66%);

brasileiros com renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos (52%);

moradores da região Sul (43%);

quem tem o ensino superior (42%);

evangélicos (42%) e,

quem se autodeclara branco (41%).

Aprovação

Outro ponto abordado pela pesquisa foi se os eleitores aprovam ou desaprovam a maneira como Lula está governando. 49% dos participantes disseram aprovar a conduta do petista, enquanto 35% desaprovam (eram 50% e 44% em julho, respectivamente). O resultado demonstra variações dentro da margem de erro da pesquisa.

Entre a parcela que não sabe ou não respondeu, o índice se manteve em 6%.

A aprovação da forma de governo de Lula se acentua entre:

quem avalia positivamente sua gestão (96%);

quem declara ter votado em Lula na eleição de 2022 (85%);

os que possuem renda familiar mensal de até 1 salário mínimo (63%);

moradores da região Nordeste (63%) e,

os que têm o ensino fundamental (61%).

Já a desaprovação é mais acentuada entre:

os que avaliam negativamente a administração de Lula (96%);

quem afirma ter votado em Jair Bolsonaro na eleição de 2022 (83%);

aqueles com renda mensal familiar superior a 5 salários mínimos (62%);

moradores da região Sul (57%);

evangélicos (56%);

quem tem renda mensal familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos (54%);

os mais escolarizados (53%);

os homens (52%) e,

quem se autodeclara da raça/cor branca (52%).





Pesquisa Ipec

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 9 de setembro e entrevistou 2 mil brasileiros e brasileiras com 16 anos ou mais, aptos a votar.

