Reprodução/gov.br Outros sites brasileiros ficaram inacessíveis por várias horas, mas foram restabelecidos com lentidão





Nesta quarta-feira (11), diversos sites do governo federal ficaram indisponíveis, incluindo os portais do Palácio do Planalto e de vários ministérios, como o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

O Sepro (Serviço Federal de Processamento de Dados), responsável pela plataforma gov.br, está investigando as causas da interrupção. O site da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) também foi afetado pelo problema.

Em julho, o Brasil sofreu um ataque cibernético que impactou o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e algumas funcionalidades do PEN (Processo Eletrônico Nacional).

A Polícia Federal e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) estão investigando o caso.





Em um incidente recente, outros sites brasileiros ficaram inacessíveis por várias horas, mas foram restabelecidos com lentidão.

