Agência Brasil Ministro Silvio Almeida é investigado





Nesta terça-feira (10), o Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para investigar alegações de assédio sexual e moral contra o ex-ministro dos Direitos Humanos , Silvio Almeida , que foi demitido do cargo na última sexta-feira (6).

O inquérito foi iniciado após relatos de assédio serem divulgados pela mídia, incluindo acusações de assédio sexual envolvendo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A demissão de Almeida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreu após as denúncias serem publicadas pelo site Metrópoles.

O Ministério dos Direitos Humanos também enfrenta acusações de assédio moral durante a gestão de Almeida. Segundo o UOL, dez procedimentos internos foram abertos para investigar essas denúncias, e 31 funcionários pediram demissão desde o início do governo.

Diante das acusações, o presidente Lula decidiu substituir Almeida por Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos, que tem grande experiência nas áreas de direitos humanos e educação, tanto que participou do governo Dilma Rousseff (PT).





Macaé Evaristo falou sobre o tema

Na última segunda-feira (9), Macaé Evaristo falou com jornalistas e pediu que o caso seja investigado, destacando a importância de preservar o sigilo das vítimas e o “amplo direito a defesa” para Silvio Almeida.

O ex-ministro, por sua vez, afirmou que está sendo perseguido e que as acusações são falsas.

