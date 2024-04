Reprodução: Redes Sociais Weintraub e a esposa, Daniela

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demitiu Daniela Weintraub, esposa do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub , por abandono de cargo e faltas sem justificativas. A decisão foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira (26).

Em fevereiro, Abraham também foi demitido da Unifesp por determinação da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo o órgão, o ex-ministro foi demitido da por faltas no serviço sem justificativas. Ele lecionava no magistério superior desde 2014.

O casal já foi alvo de investigações internas da Unifesp devido a faltas injustificadas. Ademais, os dois já tiveram os salários suspensos pela universidade em agosto de 2023.

Daniela atuava como professora no Departamento de Ciências Atuariais da Unifesp. Ela deveria trabalhar 40 horas semanais na universidade. Segundo o Portal da Transparência, a esposa de Abraham começou a lecionar em novembro de 2013 no instituto.

No ano passado, o ex-ministro afirmou, durante uma live no YouTube, que ele e a esposa deixaram a Unifesp no final de 2018. Segundo o político, após deixar o cargo de ministro e se mudar para o exterior, solicitou licença não remunerada a universidade.

Inelegível

Abraham Weintraub era ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele chefiou a pasta entre 2019 e 2020. Contudo, após uma viagem aos Estados Unidos, pediu exoneração do cargo. Ele ainda está inelegível por oito anos de 8 anos, para funções efetivas e em comissão ou ainda em cargos no Poder Público.

