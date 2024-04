Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Humberto Costa (PT-PE) será o relator do projeto

Nesta quinta-feira (4), o Senado determinou que dois projetos de lei (PL) que desejam anistiar os bolsonaristas envolvidos no ato golpista no 8/1 sejam tramitados em conjunto na casa. Os textos ficarão sob responsabilidade do senador Humberto Costa (PT-PE) . Por conta disso, dificilmente ambos devem avançar.



O ofício ordenou que o PL mais recente desse assunto, apresentado na última terça-feira (2) pelo senador Márcio Bittar (União-AC), corra junto com o projeto apresentado pelo senador Hamiton Mourão (Republicanos-RS) e assinado em outubro do ano passado.



O PL de Bittar pretende anistiar todos que estejam envolvidos de alguma maneira nos atos golpistas ocorridos em janeiro do ano passado (crimes e contravenções penais e restauração dos direitos políticos aos cidadãos declarados inelegíveis).

A medida tomada pelo Senado deve dar a ambos projetos vida curta na Casa. Além da relatoria por parte do petista Humberto Costa, ambos textos vão tramitar na Comissão de Defesa da Democracia (CDD), na qual a presidente é Eliziane Gama (PSD-MA), outra governista.

