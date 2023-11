PDT-CE/Reprodução Cid Gomes (centro) comandou reunião do diretório estadual do PDT Ceará

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou por unanimidade na manhã desta quarta-feira (8), em uma reunião no Ceará, cartas de anuência para 13 parlamentares que solicitaram a saída do partido, evitando assim possíveis riscos legais que poderiam ameaçar seus mandatos.

A iniciativa foi chefiada pelo deputado Evandro Leitão, que em agosto fez o mesmo procedimento. A ação foi realizada por membros do partido liderados por Cid Gomes. O deputado estadual Romeu Aldigueri, líder do governo de Elmano de Freitas (PT) no Ceará, justificou a ação: "[Foram] perseguições, atos judiciais e ações administrativas imorais e ilegais, a inativação do diretório, prazos sendo desrespeitados, nós tentamos de tudo".

No total, incluindo Evandro Leitão, 10 deputados estaduais titulares, 4 suplentes de deputados estaduais, 4 deputados federais titulares e 2 suplentes de deputados federais buscaram a desfiliação do PDT. Desde a pré-campanha eleitoral de 2022, o PDT no Ceará enfrenta uma crise interna que teve origem na escolha do candidato para o governo do estado.

Essa divergência no partido pesa sobre a integração à base governista: o grupo aliado a Cid defende a tese, mas a ala de Ciro Gomes, irmão de Cid, quer ser oposição. O atual governador do Ceará é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). A situação chegou ao auge com a concessão da carta de anuência para a saída de Evandro Leitão, em agosto.

Veja os nomes que pediram a desfiliação do PDT

Deputados Federais

Eduardo Bismarck

Idilvan Alencar

Mauro Filho

Robério Monteiro

Deputados Estaduais

Evandro Leitão

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Oriel Filho

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito

Sérgio Aguiar

Vereadores

Ana Paula Brandão

Júlio Brizzi

Suplentes