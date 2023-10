Lula Marques/ Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste sábado (21) que não há acordo para a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza. A declaração aconteceu após a participação de uma cúpula de Paz realizada em Cairo, no Egito.

Aos jornalistas, Vieira ressaltou a abertura da passagem de Rafah, entre o Egito e Palestina, para a entrada de suprimentos e ajudas humanitárias em Gaza. Ao todo, 26 brasileiros aguardam por resgate.

“Ainda não temos nada concreto. Houve a abertura da fronteira pela passagem de Rafah, apenas para a entrega de ajuda humanitária, espero que tão logo possível, que se permita a saída desses brasileiros e também de nacionais de outros possíveis”, declarou o ministro.

Mauro Vieira participou da cúpula que contou com representantes de 30 países. Países que participam do Conselho de Segurança da ONU também estiveram no encontro.

Vieira ainda condenou os ataques de Hamas a Israel, em sinalização ao governo Benjamin Netanyahu. Ele ainda culpou o grupo palestino pela crise humanitária.

“Houve também um consenso de que é indispensável a cessação de hostilidades e o fim da violência que tem acontecido, com mortes repetidas, numerosas, de lado a lado. Maiores ainda do lado palestino, mas uma situação realmente calamitosa”, disse, em seu discurso.