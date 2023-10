Marcello Casal Jr / Agência Brasil Senadora Damares Alves (Republicanos-DF)

A senadora Damares Alves (Republicano-DF), divulgou informações falsas em suas redes sociais.

A parlamentar publicou um vídeo de um ato realizado na ONU contra o governo dos Estados Unidos, afirmando que as pessoas das imagens eram membros da delegação brasileira que viraram as costas para a embaixadora estadunidense, Michele Taylor, como um protesto do país a proposta de cessar-fogo feita pelo Brasil na reunião do conselho de segurança, quarta-feira (18).







O que aconteceu de verdade

O vídeo postado por Damares, na verdade, foi filmado em Genebra, capital da Suíça, durante um evento que se refere ao exame da política de direitos humanos dos Estados Unidos e segundo fontes do alto escalão do Itamaraty, ouvidas pelo Uol, a delegação brasileira não estava presente.

O discurso da embaixadora falava sobre as questões internas do seu país. Na sala da ONU, entidades e ativistas americanos de direitos humanos acompanhavam a sabatina e, no momento em que a diplomata discursava, as ONGs optaram por virar as costas para ela. A ação foi uma forma de protesto silencioso contra as políticas de direitos humanos de Joe Biden para as populações mais vulneráveis dos Estados Unidos.

A situação do vídeo não tinha qualquer relação nem com o posicionamento dos Estados Unidos em Gaza e nem com o veto sobre a resolução brasileira.

O protesto, segundo a reportagem da agência de notícias internacional AP, ocorreu no momento em que Taylor disse que o compromisso dos país com o tratado era "um imperativo moral no coração de nossa democracia" e que seu país "lidera pelo exemplo por meio de nossa transparência, nossa abertura e nossa abordagem humilde aos nossos próprios desafios de direitos humanos.”

O local filmado, inclusive, é reservado para a sociedade civil, entidades internacionais ou membros observadores. E não para os governos que fazem parte do Conselho.



Postagem apagada seguida de desculpas

Após a publicação da reportagem do Uol e de ser procurada, a assessoria de Damares Alves retirou do ar a postagem falsa da senadora. Mas antes, sua assessoria questionou o pedido de esclarecimentos por parte do Uol.

Horas depois, a senadora postou em suas redes que havia sido "vítima" e que eles estavam retirando a informação do ar depois de ter verificado a notícia. Em sua postagem, não há qualquer referência ao fato de ter sido questionada pelo por um veículo de comunicação.