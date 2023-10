Reprodução Vice-governadora de SC falou sobre a situação do estado





A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, explicou que o governador Jorginho Mello não participou da abertura da 9ª edição do Cosud por causa das chuvas que afetaram centenas de cidades no estado catarinense.

“O governador Jorginho Mello não pôde participar do evento hoje, porque está em Santa Catarina visitando as cidades afetadas pelas chuvas e levando afeto para as pessoas”, relatou.

Santa Catarina tem enfrentado um grande volume de chuva no mês de outubro, afetando milhões de famílias.



“A tragédia só não foi maior porque sabíamos que isso iria acontecer. Conseguimos tirar as pessoas a tempo das casas. Tivemos apenas três mortes durante esse período de calamidade”, completou.

O número de municípios que registraram alguma ocorrência causada pelos temporais é de 146. O município de Rio do Sul, que havia declarado situação de emergência, emitiu novo decreto com declaração de calamidade pública. Outros 125 municípios declararam situação de emergência. O estado contabiliza mais de 24,7 mil pessoas desabrigadas.





Cosud

A abertura da 9ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) ocorreu hoje na capital paulista e contou com a presença dos governadores Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS), a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, e lideranças dos governos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de Tarcísio de Freitas.

O consórcio nasceu em 2019 com o foco de ocorrer uma agenda de cooperação entre os governos dos sete estados do Sul e Sudeste, pois possuem 70% do PIB nacional e têm 119 milhões de habitantes, segundos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A nona edição terá 21 grupos temáticos para que secretários e gestores discutam e criem em conjunto propostas de políticas públicas.

Os governadores e representantes dos estados devem fazer parte de painéis sobre meio ambiente e segurança pública.

Tarcísio de Freitas, anfitrião do evento, receberá lideranças dos outros estados no Palácio do Bandeirantes nesta sexta (20). No sábado (21), o encontro chegará ao fim com a apresentação dos projetos e a leitura da Carta São Paulo.