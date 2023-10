Reprodução Ex-assessor disse que tinha relacionamento amoroso com filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Após Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , negar ter tido um relacionamento amoroso com Diego Pupe, seu ex-assessor, Pupe divulgou as conversas que os dois tiveram por mensagem de texto. O conteúdo das conversas repercutiu nas redes sociais. O rapaz disse que eles "viveram um namoro" e rebateu as alegações de Jair Renan.

"Vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é! Então não vai responder?", disse Renan a Pupe, após pedir para dar uma "rapidinha" antes de a mãe dele acordar. As mensagens foram obtidas pela coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles .

À jornalista, Pupe disse que morava na mesma casa que Renan por quase um ano e que ele não sabia qual desculpa ele teria dado à mãe para mantê-lo na casa, já que ela não sabia do suposto caso deles. "Não falávamos sobre esse assunto", afirmou.

O promotor de eventos ainda disse que dormia no quarto ao lado de Renan, que mantinham relações íntimas, mas não dormiam juntos. Em uma das mensagens mostradas por ele, Renan pede que ele leve preservativos.

Ao ser questionado sobre a acusação de que ele teria editado as mensagens, Pupe afirmou que "não precisa fazer manipulação". "Tudo o que eu falo, eu provo. Quem tá tentando manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo pra parecer mais homem", disse ele.

O rapaz afirmou que eles fizeram um acordo para que ele fosse assessor de fachada de Renan, de modo que ele pudesse acompanhá-lo nos lugares sem levantar suspeitas sobre um suposto namoro. O vínculo empregatício, no entanto, nunca existiu, de acordo com ele.

"É uma piada dizer que trabalhei por permuta de divulgação. É bizarro isso! Não trabalho por permuta nem nas minhas redes sociais. Sou influenciador digital, ganho dinheiro com a internet, tenho minhas empresas. Ganho dinheiro lícito. É uma piada!", acrescentou.

À coluna, ele ainda negou que seja petista ou que esteja trabalhando para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu trabalhei para uma empresa terceirizada, que presta serviço para o Palácio do Planalto. Inclusive, fui mandado embora da empresa recentemente, por conta do envolvimento que eu tive com a família Bolsonaro."

Ele ainda disse que "não busca fama" expondo o caso. "Tenho um número bem relevante de seguidores e muitas das pessoas que Renan conhece foi eu que apresentei", concluiu.

O caso começou a ganhar repercussão após Pupe prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, no âmbito da Operação Nexum, que investiga denúncias de crimes contra a fé pública, associação criminosa e prejuízo ao erário do DF. Na ocasião, ele disse que eles tiveram um relacionamento “íntimo e romântico”.