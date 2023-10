Reprodução/Twitter Lula fez uma cirurgia na última sexta-feira (29)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por um período de duas semanas sem reuniões com ministros e auxiliares, seguindo recomendações da equipe médica responsável por sua recuperação pós-cirúrgica. Essa medida tem como objetivo acelerar o processo de recuperação do presidente e prevenir possíveis infecções.

Lula se encontra isolado no Palácio da Alvorada desde sua alta médica no último domingo (1°), e conta com o apoio e companhia de sua esposa, Janja da Silva, durante esse período.

A cirurgia realizada do presidente teve como objetivo principal a implantação de uma prótese no quadril direito, visando solucionar dores crônicas causadas por uma artrose na cabeça do fêmur direito, que vinham o incomodando desde agosto do ano passado. Além disso, durante o procedimento cirúrgico, também foi realizada uma blefaroplastia estética nas pálpebras do presidente.

Para auxiliar na sua locomoção durante o processo de recuperação, Lula está fazendo uso de um andador, que deverá ser utilizado nas próximas semanas, ajudando a manter o equilíbrio necessário para sua mobilidade.

Após a cirurgia, é esperado que o presidente sinta dores por um período de até seis semanas, com a expectativa de alívio completo das dores ocorrendo entre seis e doze semanas após o procedimento.





A cirurgia, embora não complicada, foi necessária para melhorar a qualidade de vida de Lula e permitir que ele retorne às suas atividades normais após o devido período de recuperação.

Com 77 anos de idade e uma agenda internacional agitada este ano, além de eventos no país, a preocupação com sua saúde e recuperação é natural, dada a sua idade avançada.