Reprodução Silvio Costa Filho assumiu o cargo no Ministério de Portos e Aeroportos nesta quarta-feira (13)

O início do mês começou com a troca do comando no Ministério de Portos e Aeroportos, com Silvio Costa Filho (republicanos) assumindo o cargo ocupado por Márcio França (PSB). Entretanto, os líderes do setor portuário estão preocupados com a mudança, e entendem que o atual secretário nacional de portos e transportes aquaviários, Fabrizio Pierdomenico deve ser mantido na pasta.

Em entrevista ao Poder360, Caio Morel , diretor-executivo da Abratec (Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres), destacou o conhecimento do atual secretário em questões técnicas e também para identificar necessidades da categoria.

“Ele é um excelente profissional, conhece muito do setor e estava tendo um desempenho excelente. Ele foi responsável pela licitação do terminal de contêineres de Itajaí, foi um trabalho que ele levou pessoalmente. A gente acha que ele está fazendo um ótimo trabalho e nossa vontade é que ele permaneça”, afirmou Morel.

Pierdomenico já trabalhou no Governo Federal em 2014, quando foi secretário de planejamento e desenvolvimento portuário na Secretaria de Portos da Presidência da República. Na ocasião, o secretário foi responsável pelo planejamento e gestão de projetos estratégicos e políticas públicas como o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e os projetos relacionados aos portos para a Copa do Mundo de 2014.

Em declaração ao Poder360 , Silvio Costa Filho declarou que está em negociação com as lideranças do setor portuário e que ainda não possui nomes definidos para o seu quadro de secretários, e que espera avançar nas buscas por uma liderança na próxima semana.

Porém, o novo ministro confirmou que Juliano Norman será mantido na secretaria nacional de aviação civil.