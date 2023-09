Divulgação/PL Jair Bolsonaro ao lado de Valdemar da Costa Neto





O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, adotou uma postura de minimização em relação ao acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Costa Neto expressou sua confiança de que o acordo não afetará significativamente o desempenho do partido nas próximas eleições municipais.

“Mais de mil com Bolsonaro à frente, o Mauro Cid não tem nada para falar de verba pública”, comentou Valdemar ao jornal O Globo.

O PL tem enfrentado desafios na formação de chapas para as eleições municipais, especialmente em cidades estratégicas como São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes busca o apoio do partido, mas tem evitado se vincular ao bolsonarismo de forma explícita.

Nunes declarou publicamente que não mantém proximidade nem com Bolsonaro nem com Lula, buscando uma postura de neutralidade em relação aos dois principais polos políticos nacionais.

Além disso, tem se mantido cauteloso quanto à escolha de um candidato a vice que tenha ligações claras com o bolsonarismo, apesar de seu interesse em obter o apoio do PL e do próprio Bolsonaro para sua tentativa de reeleição.

“Reafirmo que gostaria sim de seguir contando com o apoio do PL que já está na nossa base e do presidente Bolsonaro também. Precisamos derrotar a extrema esquerda”, declarou Nunes.





No Rio de Janeiro, onde o PL também busca atuar nas eleições municipais, a situação é igualmente desafiadora, pois o partido será um rival do atual prefeito Eduardo Paes.

O presidente do PL enfatizou que o partido permanecerá focado em sua estratégia eleitoral e em encontrar as melhores soluções para as demandas locais, independentemente dos desdobramentos da delação premiada de Mauro Cid.