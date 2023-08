Divulgação Francisco Dornelles foi ex-governador do Rio





Nesta quarta-feira (23), morreu o ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, aos 85 anos. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde do Rio de Janeiro, dr. Luizinho, que também é membro do PP.

Nascido em 7 de dezembro de 1935 em Belo Horizonte, ele era membro do Partido Progressista (PP) e tem uma longa trajetória na política brasileira.

Dornelles possuía formação em Direito e atuou como advogado antes de entrar na vida política. Sua carreira teve início na década de 1960, quando foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, ocupou diversos cargos públicos, tendo desempenhado papéis tanto no âmbito legislativo quanto no executivo.

Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro em diversas legislaturas, começando nos anos 1970. Além disso, também ocupou cargos no Senado Federal, representando o estado do Rio de Janeiro. Durante sua carreira, Dornelles participou de vários partidos, incluindo a Arena, PDS e PP.





Dornelles também ocupou cargos no governo federal. Foi Ministro da Indústria e do Comércio na gestão do então presidente Fernando Collor de Melo, entre 1992 e 1993. Além disso, foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro em duas ocasiões, a primeira no governo Moreira Franco (1987-1991) e a segunda no governo Rosinha Garotinho (2003-2006).

Em 2016, assumiu a função de ser governador do Rio de Janeiro, já que Pezão se licenciou do cargo para tratar de um câncer. Dois anos depois, voltou para o cargo em definitivo porque seu aliado de chapa nas eleições de 2014 foi preso.