Twitter/@RadioFreeLiberty - 23.08.2023 Momento da queda do avião na Rússia

O avião que caiu na Rússia, causando a morte de dez pessoas, incluindo, o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, é um Jato Executivo da Embraer modelo Legacy, segundo informações do Ministério de Emergência da Rússia.

O nome do líder do grupo Wagner, estava na lista de passageiros da aeronave que caiu nesta quarta-feira (23) durante um voo de Moscou para São Petersburgo, de acordo com autoridades russas.

Prigozhin liderou uma tentativa fracassada de golpe contra o presidente Vladimir Putin em junho deste ano e depois se exilou na Bielorrússia.

O que se sabe até o momento:

- Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, estava e lista de passageiro de avião na Rússia;

- O avião, que tinha Prigozhin na lista de passageiros, cai durante voo de Moscou para São Petersburgo;

- Todas as 10 pessoas a bordo da aeronave morrem no acidente, incluindo Prigozhin.

- A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) inicia investigação sobre a queda do avião Embraer modelo Legacy na Região de Tver;

- Prigozhin liderou uma tentativa fracassada de golpe contra Vladimir Putin em junho;

- Avião caiu após cerca de 30 minutos de voo, causando incêndio e impacto com o solo;

- Até o momento, apenas a presença de Prigozhin na lista de passageiros é confirmada;

- Prigozhin havia postado um vídeo dias antes, relatando seu envolvimento em combate na África.

Em atualização*