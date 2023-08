Reproduçao TV Globo Esta semana, ocorreram desdobramentos na investigação sobre os presentes dados pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro. Acompanhe as últimas informações no Flipar!

Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (23) que será submetido a três cirurgias até setembro. O ex-presidente está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar exames médicos.

Os procedimentos cirúrgicos ganharam destaque após serem divulgados pela agência de notícias internacional "Reuters". O ex-mandatário confirmou a informação à Folha de S. Paulo. Segundo ele, as intervenções tratarão refluxo, o septo e o abdômen.







O time médico responsável por acompanhar o ex-presidente é composto pelos renomados doutores Maurício Wajngarten, pai de Fábio Wajngarten, e Antonio Macedo.

Nas redes sociais, o assessor de Bolsonaro FábioWajngarten disse que as cirurgias avaliarão as condições clínicas do ex-presidente. O ex-chefe da Secom durante o governo Bolsonaro também voltou a culpar a facada recebida por Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018.

"O Pr @jairbolsonaro internou-se no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para exames de rotina. Referidos exames tem por objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Todos os sintomas e exames desse momento, por óbvio, decorrem do atentado contra sua vida de 6/9/18, ainda sem resolução", escreveu.

As expectativa é que Bolsonaro receba alta hospitalar na quinta-feira (23), após o a realização dos exames. O depoimento sobre o caso das joias está marcado para 31 de agosto.

Desde o atentado contra sua vida em 2018, o ex-presidente passou por quatro cirurgias relacionadas ao trato intestinal. Ele também realizou outros dois procedimentos, um para remover cálculos na bexiga e um segundo para realização de uma vasectomia.