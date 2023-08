Ricardo Stuckert/PR Lula afirma uqe precisa de Lira para aprovar projetos do governo





O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (11), que o Governo precisa de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, para a aprovação de projetos. A fala foi feita durante o evento de lançamento do novo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC).



A declaração do petista foi dada após tanto o líder da Câmara como Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, serem vaiados pelo púlico presente na cerimônia, que aconteceu auditório do Theatro Municipal da capital fluminense. Lula disse ter ficado muito incomodado com as vaias a quem chamou de "convidados".

“Lira é nosso adversário político desde que o PT foi fundado. Ele é nosso adversário e vai continuar sendo adversário. Nós temos momento de campanha em que nós vamos nos xingar, falar mal um do outro”, pontuou o chefe do Executivo.





"Mas quando termina a eleição e cada um assume seu posto, ele não está aqui como Arthur Lira, está como presidente de uma instituição que o Poder Executivo precisa mais dela, do que ela do Poder Executivo. Não é Lira que precisa de mim. Eu é que para muitos projetos preciso dele para colocar em votação", complementou.

Na sequência, o presidente da República fez uma analogia à atuação dos dirigentes sindicais, ue passam a semana "na porta da fábrica xingando o patrão", mas que depois conversam de maneira civilizada com ele.

"É esse comportamento que nós temos que ter para poder consolidar o processo democrático nesse país. É a convivência democrática na adversidade”, concluiu, sendo aplaudido de pé pelos presentes", ressaltou.