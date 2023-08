Divulgação Ex-presidente Michel Temer no Política Real Podcast

O ex-presidente Michel Temer foi o convidado de Wilson Pedroso para o 11º episódio do Política Real, novo podcast sobre temas políticos, eleitorais e da atualidade. Durante a conversa, o ex-presidente falou sobre a trajetória na vida pública, relembrou os bastidores após o massacre do Carandiru, em 1992, e mandou um recado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que “de fato, destruiu muita coisa que o PT fez”.

O Política Real Podcast é o mais novo projeto de Pedroso, consultor eleitoral que já esteve à frente de importantes campanhas políticas e foi secretário de Estado na gestão de João Doria. A cada episódio, ele recebe diversas personalidades brasileiras para um bate-papo sincero sobre política, eleições e outros temas atuais. As gravações podem ser conferidas na íntegra pelo Spotify e Youtube.

Ao receber Temer, Pedroso perguntou ao ex-presidente sobre o polêmico episódio em que Lula chamou o ex-presidente de “golpista” em visita a Montevidéu, no Uruguai. “Ele [Lula] disse até uma coisa inadequada porque, quando você está fora do país, você não deve falar da política interna, a não ser da política internacional. Mas, de lá, ele disse: ‘é, porque o golpista’ e até nomeou, deu meu nome. Eu aí, disse: ‘bom, não vou deixar passar’. Ele até disse que eu destruí tudo que o PT fizera. Aí eu lancei uma nota dizendo que, de fato, o presidente tem razão”, disse.

Em seguida, Temer reforçou a carga contra Lula e as gestões petistas: “Eu destruí tudo que o PT fez. Por exemplo, destruí um PIB negativo de 5% e construí um PIB positivo de 1,8%. Destruí uma inflação de 10% para 2,75%, destruí um juro da taxa Selic de 14,25% para 6,5%. Destruí muitas coisas, destruí aquela coisa das estatais, fiz reformas trabalhista e do teto de gastos. De fato, destruímos muita coisa que o PT fez, mas no sentido positivo”, concluiu.

Carandiru

Pedroso relembrou vários episódios da vida pública de Michel Temer, que foi deputado federal constituinte e ocupou por três vezes a presidência da Câmara dos Deputados (1997-1999, 1999-2001 e 2009-2010). Antes disso, quando ocupava o cargo de procurador-geral do Estado de São Paulo, ele enfrentou um grandes desafios ao assumir o comando da Secretaria de Segurança Pública logo após uma ação policial que resultou na morte de 111 detentos no antigo presídio do Carandiru.

Temer detalhou os bastidores daquele momento carregado de tensão e contou as condições que colocou para liderar a dissolução da crise que havia se instalado no Governo de São Paulo. Ele assumiu a pasta a convite do então governador Luiz Antonio Fleury Filho: “Ele me disse: ‘olha, vou precisar de você’. Eu disse: ‘não, você tem que tem que prestigiar o secretário, né?’ O próprio secretário [Pedro Campos] estava lá, um homem corretíssimo, e disse: ‘A imprensa não vai deixar que eu continue’. Tanto insistiram que eu disse sim”, afirmou.

Temer também relembrou pedidos a Fleury para que não houvesse cerimônia de posse e total autonomia à frente da Segurança Pública paulista. E também falou sobre um almoço com o comando da Polícia Militar. “Os coronéis estavam inquietos porque achavam uma injustiça demitir o comandante da PM. Eu disse: ‘olha, eu vou manter o comandante’. Aquilo aliviou, e a vida foi para frente. Fiquei mais dois anos e nós levamos aquele inquérito adiante, com toda a prudência, mas com todo o rigor, e levamos a Segurança adiante”, concluiu.

Wilson Pedroso

Com longa experiência em campanhas políticas e gestão na administração pública, o consultor eleitoral lançou em 2023 seu mais novo projeto, o podcast Política Real. Além de Temer, ele já entrevistou personalidades como o ex-governador Doria, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o empresário Geraldo Rufino. O Política Real aborda de forma leve e equilibrada assuntos políticos, eleitorais e demais assuntos da atualidade e está disponível no Youtube e Spotify, com novos episódios sempre às quintas-feiras, às 19 horas.

Pedroso comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública. Ao longo dos últimos 30 anos, coordenou importantes campanhas políticas como as de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia.