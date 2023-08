redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Carla Zambelli, que responde a vários processos, perde advogada

Nesta quarta-feira (2), o deputado João Leão (PP-BA) emitiu seu parecer favorável à continuidade do processo em curso no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, envolvendo a parlamentar Carla Zambelli (PL-SP). A ação pode resultar na cassação do mandato da deputada.



Mas a votação do relatório apresentado por Leão foi adiada após um pedido de vista apresentado pelo deputado Domingos Sávio (PL-MG), deixando a análise do parecer do relator para a próxima semana.

O processo teve origem a partir de declarações ofensivas proferidas por Zambelli contra o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que contava com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Na sua argumentação, o relator destacou a existência de elementos contundentes, incluindo um vídeo e as notas taquigráficas, que corroboram a autoria e a materialidade dos xingamentos, o que embasa a continuidade do processo.



O partido PSB acusou Zambelli de abusar de suas prerrogativas parlamentares e sustentou que suas atitudes encorajaram o discurso violento, violando os princípios da moralidade e impessoalidade.

Zambelli foi até a audiência do Conselho de Ética e se defendeu e se disse arrependida pelas ações. Mas, contestou a veracidade dos fatos apresentados pelo PSB. A deputada alega que a audiência estava "caótica" e nega ter enviado alguém para... "algum lugar específico" na ocasião em questão.

Suspeita de crime contra o Estado Brasileiro

No mesmo dia da apresentação do relatório no Conselho de Ética, Carla Zambelli foi alvo de uma operação conduzida pela Polícia Federal, que investigava a invasão de um sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A operação realiz ou buscas e apreensões em endereços relacionados à deputada, culminando na prisão de Walter Delgatti, conhecido como "Vaza Jato".