Valter Campanato/Agência Brasil PF cobra R$ 97,5 mil de Anderson Torres





A Polícia Federal notificou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres para que ele devolva o valor equivalente aos salários que ele recebeu no período de quatro meses ao longo deste ano em que esteve preso.

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal terá de devolver R$ 87.560, de acordo com informação divulgada pela coluna da jornalista Bela Megale no O Globo.

Torres tem um prazo de 15 dias para recorrer da decisão e 30 dias para devolver a quantia solicitdada pela PF. O ex-ministro recebe cerca de R$ 30 mil por mês referente ao cargo de delegado federal.





A Polícia Federal alega que o Ministério do Planejamento prevê a suspensão do salário de servidores públicos que são presos de maneira prventiva. A prisão de Anderson se deu após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Anderson Torres é investigado por suspeita de omissão diante dos atos golpistas que tiveram como alvo a Praça do Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Na época, ele atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

O delegado federal ficou detido no Batalhão da Polícia Militar, localizado em Guará, em Brasília, entre os dia 14 de janeiro e 11 de maio. Desde então ele cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição da posse e porte de armas.