Reprodução Élcio de Queiroz em depoimento virtual









A Polícia Federal suspeita que Élcio de Queiroz tenha dado uma informação 'desencontrada' sobre o verdadeiro fornecedor da arma usada por Ronnie Lessa no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Em sua delação, Élcio de Queiroz afirmou ter ouvido de Ronnie Lessa, que a arma usada no crime pertencia ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro e que teria sido adquirida após um incêndio no depósito de armas do Bope.

As autoridades policiais levantaram suspeitas em relação a essa versão, pois não encontraram qualquer evidência ou registro interno na Polícia Militar sobre o extravio da arma.

As novas informações, divulgadas pela GloboNews, revelam que foram encontradas contradições entre a data em que Lessa teria recebido a arma (após o incêndio no paiol do Bope em 1982) e a data em que o próprio Bope, de fato, recebeu a arma, que foi em 1983, após o incêndio.

A Polícia Militar informou que não conduziu uma investigação sobre as causas do incêndio e não possui registro da arma em seu banco de dados, tornando impossível verificar se houve extravio e se alguma apuração interna foi realizada. A falta de informações como esta pode dificultar as investigações que buscam agora saber quem foi o mandante do assassinato de Marielle e Anderson.