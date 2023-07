Reprodução/Twitter @MinFazenda Haddad toca "Blackbird" dos Beatles durante entrevista





Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda , condeceu nesta segunda-feira (10) uma entrevista ao podcast O Assunto. A conversa de mais de uma hora com a jornalista Natuza Nery aconteceu ao vivo, em Brasília.



E, além de abordar diversos temas relacionados à política ao longo da entrevista, o ex-prefeito de São Paulo chamou atenção por, em determinado momento, receber um violão e tocar a música "Blackbird", dos Beatles.





Em tom descontraído, Natuza disse que precisava confirmar a informação de que o ministro tocava violão e, logo na sequência, a produção do podcast entrgou o instrumento a Haddad. Ele afirma que fica com verginha de tocar em público, mas na sequência toca alguns acordes da canção.

Alerta a Lula nas eleições







Haddad contou ao podcast O Assunto que se preocupou com a campanha eleitoral e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época do pleito realizado no ano passado.

“Você está falando com uma das poucas pessoas que disse para o Lula: ‘Você pode perder essa eleição’. Nós temos que ampliar, senão corremos o risco de perder. É muito dinheiro sendo despejado nessa eleição como nunca se viu, e isso vai ter algum impacto, de 2, 3% do eleitorado”, disse o ministro.

Para ele, após esses seis primeiros meses de governo do terceiro mandato do atual chefe do Executivo, o resultado de uma eleição neste momento traria um resultado com uma margem maior para o petista.

“Dado esse pressuposto, a mesma pessoa está te dizendo: ‘Se a eleição fosse hoje, ela não seria tão apertada quanto foi em outubro do ano passado. Tenho certeza que se fizesse uma pesquisa hoje, em quem você votaria se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganharia com uma margem maior. Não extraordinária, mas maior”, disse Haddad.