MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Michelle usou aviões da FAB para fazer ao menos 54 viagens pessoais ao longo do mandato do ex-presidente





A família de Jair Bolsonaro (PL) utilizou em diversas oportunidades aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para fazer o deslocamento até eventos privados. As viagens foram realizads ao longo dos quatro anos em que o ex-presidente esteve no poder.

De acordo com informações obtidas pelo portal Metrópoles, foram realizadas cerca de 70 viagens com os aviões da FAB sem que o ex-chefe do Executivo Federal estivesse presente. A maioria delas foram feitas por Michelle Bolsonaro, etão primeira-dama.

A agora presidente do PL Mulher realizou ao menos 54 voos no período mencionado anteriormente. Destes, pelo menos três tiveram o objetivo de levá-la de Brasília ao Rio de Janeiro para cultos religiosos.





As viagens de Michelle contavam ainda com convidados. Em uma delas, em junho de 2019, ela levou para o território carioca outras dez pessoas, retornando para a capital federal com oito delas.

Os veículos usados para estes deslocamentos pessoais, que também incluíram voos de Carlos e Jair Renan Bolsonaro, eram do Grupo de Transporte Especial (GTE) da FAB. Ministros do STF e parlamentares também utilizam estas aeronaves.

O levantamento dá conta de que, entre todas as viagens da ex-primeira-dama listadas, 33 não tinham uma finalidade específica quando solicitadas. Elas eram indicadas como "apoio para a primeira-dama" participar de determinado evento.

As informações divulgadas pelo portal de notícias contam com prints de mensagens de um grupo do WhatsApp do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) onde funcionários da entidade organizavam a agenda.

Comparação com Lula

Oficiais qque estavam no grupo do aplicativo de mensagens chegaram a mostrar uma certa preocupação com com as demandas de viagens realizadas por familiares de Jair Bolsonaro.

Em determinado momento, um deles chegou a compartilhar uma reportagem que cita que Fábio Luís Lula da Silva, filho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pegou carona em um avião da Forças Aérea Brasileira em 2009.

"Por favor, vejam a reportagem a baixo. Temos que prevenir o PR (Presidente da República) e a FAB da história se repetir", diz o oficial. Após enviar o link da matéria citada acima, ele envia uma mensagem afirmando que "Filho de presidente não pega carona".