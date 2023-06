Ricardo Stuckert Lula voltou ao Brasil neste sábado (24)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Brasil no fim da tarde deste sábado (24) após uma viagem oficial de cinco dias para a Europa. Ele viajou para o continente em três oportunidades desde que assumiu o terceiro mandato. O petista desembarcou no aeroporto e depois foi para o Palácio da Alvorada.

"Voando para o Brasil. Retorno muito feliz com os encontros importantes que tivemos na Itália e França para retomarmos relações entre nossos países e pensarmos sobre o futuro", escreveu Lula em seu perfil no Twitter. Ele não tem nenhum evento previsto para domingo (25).

Lula viajou para a Europa na segunda (19) para cumprir agendas na Itália e na França. Ele se reuniu com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, Papa Francisco e o presidente frânces, Emmanuel Macron.

Lula opina sobre crise entre mercenários e Putin na Rússia

Antes de deixar a França, Lula conversou com jornalistas e falou sobre a crise entre mercenários do grupo Wagner e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

“Não, eu não posso falar. Lamentavelmente eu não posso falar porque eu não tenho as informações necessárias para te falar. Eu, quando chegar ao Brasil, que eu me informar de tudo o que aconteceu ontem, que tiver várias informações, aí eu posso te falar, mas agora seria chutar, sabe, de forma precipitada uma informação que eu não tenho. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias”, afirmou em coletiva de imprensa na França.

"Eu não sei o tamanho da rebelião. Eu só estou te pedindo o seguinte: quem sabe quando eu voltar para o Brasil, no dia seguinte eu já tenha todas as informações possíveis porque eu vou conversar com muita gente a respeito 'dessa chamada rebelião'", acrescentou.

Lula explica cancelamento de reunião com príncipe

Lula explicou porque cancelou a reunião que teria com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na sexta (23), em Paris. O petista relatou que cancelamento não tem nada a ver com as joias dadas pelo governo saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimentos no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer”, explicou.

“Eu simplesmente não tive condições de participar da reunião, ou seja, e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócios com os empresários brasileiros. Sabe, nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética, porque nós vamos apresentar um grande projeto ainda neste mês de julho”, acrescentou.

Um dos repórteres insistiu na questão do príncipe árabe. Uma das perguntas foi se o jantar cancelado tinha alguma relação com a polêmica das joias dadas para Michelle Bolsonaro.

“Eu não estou preocupado com as joias, não estou preocupado porque isso não é comigo. Eu estou preocupado o seguinte: se tiver empresários da Arábia Saudita que queiram fazer investimento no Brasil, o Brasil terá interesse em receber esses empresários, seja através do Ministério da Indústria e Comércio, seja através dos nossos empresários, e conversar da forma mais civilizada possível, com interesse que é inerente ao povo brasileiro, porque nós precisamos fazer a economia brasileira crescer”, respondeu Lula.

