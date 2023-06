Reprodução / Record News - 31.03.2022 Presidente da Rússia Vladimir Putin

A aeronave RA-96022, utilizada pelo presidente russo Vladimir Putin, deixou Moscou na manhã deste sábado em direção a São Petesburgo. A viagem levantou rumores de que Putin teria fugido após a rebelião do grupo Wagner, organização paramilitar que se virou contra o exército russo . O Kremlin, porém, nega que Putin tenha fugido.

"O presidente encontra-se no Kremlin [a sede do governo] trabalhando normalmente ", disse o porta-voz do governo, Dmitri Peskov, à agência de notícias estatal Ria Novosti.

Putin instaurou um "regime de operação antiterrorista" na região de Moscou, após o grupo paramilitar afirmar ter conquistado os territórios militares da cidade de Rostov, no Sul do país.

Em um pronunciamento televisionado, Putin classificou o motim do grupo paramilitar como uma "punhalada nas costas" e prometeu punição aos responsáveis pelo motim.

"É um golpe para a Rússia, para o nosso povo. E nossas ações para defender a Pátria contra tal ameaça serão duras".

"Todos aqueles que deliberadamente prisaram no caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que seguiram o caminho da chantagem e métodos terroristas, sofrerão punição inevitável, responderão tanto à lei quanto ao nosso povo", disse o presidente russo.

Entenda o caso

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, que integra o grupo de apoio a Rússia na guerra, rompeu com o governo Putin e expõe nesta sexta-feira (23) sua insatisfação. O posicionamento do líder fez com que os combatentes da organização se mobilizassem contra o presidente russo.

Prigozhin afirmou que o Ministério de Defesa da Rússia foi responsável pelos ataques contra acampamentos do grupo mercenário e garantiu que iria contra-atacar.

"Aqueles que destruíram nossos rapazes serão punidos. Peço que ninguém ofereça resistência. Somos 25 mil e vamos descobrir por que o caos está acontecendo no país", disse. "Este não é um golpe militar. É uma marcha por justiça. Nossas ações não interferem de forma alguma nas tropas”.

Na manhã deste sábado, o chefe do grupo paramilitar anunciou que o grupo conquistou a base militar do Exército russo e uma base aérea em Rostov sem nenhum tiro disparado.

Rostov é uma cidade portuária localizada no sul da Rússia a aproximadamente 100 km da fronteira com a Ucrânia, possui importância estratégica , pois é de lá que o comando militar russo no sul do país coordena as operações do exército na nação vizinha.

Um veículo blindado equipado com uma metralhadora e cerca de doze homens uniformizados com braçadeiras prateadas foram avistados em um cruzamento no centro de Rostov, conforme relatado por vários jornalistas. Fontes também contaram que veículos blindados estão estacionados em outros locais da cidade.