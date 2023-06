Divulgação: Polícia Civil Mulher teria envenenado o marido e os dois filhos

Os pais de Kelly Mendes, de 26 anos, utilizaram as redes sociais para expressar "dor e tristeza" diante dos crimes cometidos pela filha; em um vídeo publicado nas redes sociais o casal pediu perdão pelas atrocidades cometidas.

A jovem foi presa no domingo (18) após admitir ter envenenado fatalmente seu marido e os dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 8 meses . A suspeita, registrou o momento em que o marido agonizava após ingerir a substância venenosa.

Um inquérito foi aberto para investigar as motivações por trás do crime, e Kelly foi detida depois de confessar sua responsabilidade pelos envenenamentos. A Polícia Civil da Bahia divulgou uma nota afirmando que "a investigação do caso está em andamento e detalhes não podem ser divulgados no momento".

Após a repercussão assustadora do incidente, os pais de Kelly, Rosenildo Barreto e Sirleide Mendes, postaram um vídeo comentando falando sobre a perda de seu genro, Marcos Santos, e de seus netos, Benjamyn e Mary. Ele menciona que perderam três filhos, pois o gerno era considerado membro da família.

"Nós somos os pais de Kelly e viemos lamentar essa situação, estamos sofrendo muito porque não esperávamos uma ocorrência dessa. Nenhum pai quer perder nenhum filho e nós perdemos três, porque Marcos era como se fosse um filho para a gente, era da família", começou Rosenildo, com a voz embargada pelo choro.

No vídeo, enquanto a mãe de Kelly permanece calada, com a cabeça baixa, o pai continua seu pedido de desculpas:

"Viemos em nome de Kelly para pedir perdão. É algo difícil de falar e de compreender, mas toda a família, nós todos, estamos sofrendo. Que a justiça seja feita. Estamos dispostos a cooperar com as investigações e fazer o que for necessário. Lamentamos profundamente, estamos sofrendo e essa é uma perda que não tem preço", concluiu ele.

