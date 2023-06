Reprodução: arquivo pessoal - 18/06 Desembargador William Douglas na porta da Unip Vergueiro

A Educafro promoveu, neste domingo (18), uma mobilização de apoio aos candidatos a cursos de graduação, com a presença do desembargador William Douglas, também professor no projeto. A mobilização ocorreu em frente a UNIP Vergueiro, onde acontecerá o Concurso Magistratura SP.

A Educafro é uma iniciativa dedicada ao movimento negro, que visa, principalmente, promover a inclusão e a permanência de indivíduos negros e de baixa renda nas universidades públicas (federais e estaduais) e também em instituições de ensino privadas, por meio de bolsas de estudo que podem cobrir até 100% dos custos.

Presente no evento, o desembargador — que é especialista em aprovação de concursos e professor há 24 anos — encontrou os estudantes para ter uma última conversa antes da prova. O objetivo era acalmar os alunos e passar a eles orientações para essa reta final de jornada.





Segundo Willian, "uma mente e um coração calmo são a chave para ir bem na prova". Para ele, o componente emocional é crucial para a obtenção de um bom resultado.

