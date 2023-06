Montagem iG / Imagens: Marcelo Camargo/Agência Brasil e reprodução redes sociais Moraes mandou soltar youtuber Bismark Fábio Fugazza, do canal Hipócritas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou soltar o youtuber bolsonarista Bismark Fábio Fugazza, do canal Hipócritas. Ele estava preso desde março deste ano acusado de incitar atos contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bismark, no entanto, vai usar tornozeleira eletrônica, não vai poder sair do país e deverá se apresentar à Justiça semanalmente, segundo decisão de Moraes, que concedeu liberdade provisória ao influenciador.

Ele também teve o passaporte cancelado e os documentos que davam autorização para porte de arma suspensos. Entre as medidas determinadas pelo ministro, ainda estão a proibição do uso de redes sociais ou a comunicação com outras pessoas também investigadas.

Caso as normas sejam descumpridas, Bismark voltará para a prisão.



Prisão do influenciador

Bismark, assim como o jornalista Oswaldo Eustáquio, era investigado pela Operação Lesa Pátria, que apura os envolvidos nos atos antidemocráticos, registrados em Brasília, no 8 de janeiro.

Ambos estavam foragidos desde dezembro do ano passado, quando Alexandre de Moraes decretou a prisão deles. Os dois foram localizados no Paraguai e abordados pela polícia do país. Bismark foi preso e entregue à Polícia Federal na fronteira, em Foz do Iguaçu (PR). Eustáquio permaneceu soltou devido a um pedido de asilo.

Segundo as investigações, os influenciadores teriam participado das manifestações em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, contra o resultado das eleições, que elegeram o presidente Lula.

Quando Moraes determinou a prisão de Bismark, escreveu que o comportamento dele após o resultado do pleito era "gravíssimo". À época, o ministro ainda classificou que as condutas poderiam colocar a vida de Lula em risco.

