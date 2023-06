Reprodução Klepter Rosa prestará depoimento na CPI dos Atos Golpistas na Câmara Legislativa do Distrito Federal

O comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Klepter Rosa , será convocado a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) nesta quinta-feira (15).

A decisão, aprovada por unanimidade pelos deputados distritais, teve sua publicação no Diário da CLDF nesta segunda-feira (12) e antecipa o depoimento do coronel em 15 dias, antes agendado para o dia 29 de junho.

Klepter foi convocado pela CPI após ter sido mencionado em depoimento de investigados pelos atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro. Segundo relatos, o coronel teria dado folga ao ex-comandante do Departamento de Operações (DOP), Jorge Eduardo Naime, no dia em que as sedes do Legislativo e do Judiciário foram depredadas em Brasília.

Na época dos incidentes, Klepter ocupava o cargo de subcomandante-geral da PMDF.

Klepter assumiu o posto de comandante-geral interino por ordem do ex-interventor federal Ricardo Capelli, sendo nomeado de forma oficial após a remoção do coronel Fábio Augusto Vieira. Em fevereiro deste ano, após o término da intervenção, Klepter assumiu o cargo de forma definitiva na PMDF.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.