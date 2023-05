Montagem iG / Imagens: reprodução/Record News e reprodução/TSE Advogados Floriano Marques e André Ramos Tavares tomam posse no TSE

Nesta terça-feira (30), tomam posse no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os advogados André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques como ministros titulares. Eles devem julgar as ações que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a posse deles, há expectativa de que a ação contra Bolsonaro por abuso de poder políticos e uso indevido de meios de comunicação, movida pelo PDT, seja julgada até o final deste semestre.

O processo, até agora, é o mais avançado contra o ex-mandatário.

Os nomes dos dois novos ministros efetivos eram defendidos pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para integrar a Corte. André Ramos Tavares era ministro substituto no tribunal, já Floriano Marques, era amigo de longa data de Moraes.

A escolha dos advogados em uma lista com quatro nomes é vista como uma ampliação da influência de Moraes no TSE.

A nomeação de ambos foi feita por Lula apenas cinco horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) enviar a lista com os nomes.

A posse dos ministros vai contar com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

