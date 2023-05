Divulgação Rita Lee

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte da cantora Rita Lee, aos 75 anos, que ocorreu na noite dessa segunda-feira (8). Na postagem, Janja prestou uma homenagem à rainha do rock brasileiro e disse que ela "fez parte de muitas fases" da vida dela, relembrando um show que assistiu em Curitiba (PR), quando ainda era adolescente.

"Algumas perdas a gente fica sem saber muito o que falar e agora está acontecendo isso. A notícia da morte da Rita Lee me deixou imensamente triste e me fez pensar no quanto ela fez parte de muitas fases da minha vida. Lembrei do show que vi em Curitiba, na época do álbum Lança Perfume ainda. Eu era adolescente e fiquei hipnotizada com aquele palco enorme, cheio de elementos, e ela no meio, com uma energia única, corajosa, transgressora", escreveu.

"Mais que uma perda para a música brasileira, hoje nos despedimos de uma mulher que inspirou tantas outras a serem o que quiserem, com suas letras e seu jeito de ser. Meus sentimentos ao Roberto de Carvalho, seu grande amor, aos seus filhos e netos!"

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prestou solidariedade aos familiares e lamentou a perda.

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória.

Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.

Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você", escreveu Lula nas redes sociais.

Morte de Rita Lee

Reprodução: Redes Sociais Rita Lee morreu na noite dessa segunda-feira (8)

A cantora Rita Lee morreu no fim da noite dessa segunda-feira (8), aos 75 anos. Ícone da música brasileira, ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada pelos familiares em nota nas redes sociais da artista, na manhã desta terça-feira (9). "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", afirma a publicação.

O velório acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.

