Reprodução/Youtube Valdemar Costa Neto sai em defesa de Jair Bolsonaro

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (3), após a Polícia Federal (PF) fazer buscas na casa do ex-presidente .



Costa Neto usou o Twitter para afirmar que Bolsonaro é "correto" e "íntegro". "Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades", escreveu.



Na manhã desta quarta-feira, a PF fez buscas na casa de Bolsonaro em Brasília, parte de uma investigação sobre um grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde.

Os celulares do ex-presidente e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, foram apreendidos na operação, que foi autorizada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



Também nesta quarta, a PF prendeu o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, suspeito de fazer parte do grupo investigado.

