Reprodução/TV Globo - 30.04.2023 Homem reage a tentativa de assalto no Anel Rodoviário de BH e mata suspeito

Um homem matou um assaltante e deixou outro gravemente ferido após conseguir tomar a arma de um dos criminosos que faziam ele e o filho, de sete anos, reféns no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo e a criança foram abordados pelos dois assaltantes armados no local e não reagiram ao assalto. No entanto, logo depois, o pai do menino entrou em luta coporal com os bandidos e conseguiu tomar a arma de um deles. Após isso, ele realizou diversos disparos contra a dupla.

Testemunhas afirmaram à polícia que viram o carro fazendo "zigue-zague" na pista antes de parar. Depois disso, a criança teria descido do veículo e corrido em direção a populares para pedir ajuda.

O menino disse as pessoas que ele e o pai estavam em um festival de pipa e os dois assaltantes entraram no carro com a intenção de roubá-los.

Ainda segundo testemunhas, o homem desceu do carro logo depois do garoto, parou o trânsito, e pediu para as pessoas chamassem o policiamento.

No local, os policiais encontraram os dois suspeitos baleados e um revólver calibre 38 dentro, no entanto, pai e filho haviam ido embora.

Acionado após a chegada dos militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de um dos homens e o outro foi levado em estado grave para uma unidade de saúde.

Por meio da placa, a polícia entrou em contato com o suposto proprietário do veículo, mas ele afirmou estar no interior do estado e disse ter vendido o veículo. Os dois homens baleados ainda não foram identificados, afirmou a Polícia Civil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.