Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Romeu Zema, governador de Minas Gerais





Uma mulher de 58 anos foi detida na última terça-feira (18), na cidade de Araxá, em Minas Gerais, por entregar um simulacro de bomba relógio em uma loja do Grupo Zema, que pertence à família do governador do estado, Romeu Zema.

De acordo com a polícia local, a loja onde foi deixado o artefato falso está localizada ao lado da casa dos pais do chefe do Executivo mineiro. Após funcionáarios tomarem conhecimento do que estava no pacote, endereçado ao governador, a polícia foi acionada.

A área teve de ser isolada pelos oficiais, e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais (Bope) inspecionou o materal, constatando que se tratava de uma bomba falsa.





A paulista de 58 anos saiu rapidamente do estabelecimento, teve um comportamento considerado suspeito e foi detida em flagrante logo em seguida pela polícia de Minas Gerais. Foi descartada motivação política pela ameaça.

A mulher foi autuada na Lei de Segurança Nacional, e os delegados Valter Andre Biscaro Salviano e Vinícius Ramalho, que conduzem o caso, disseram que a suspeita sofre de transtornos mentais.

