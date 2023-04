Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniela Carneiro é acusada de ter elo com miliciano

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro , que havia sido indicada por acordo partidário, pode deixar o União Brasil e se filiar ao Republicanos , causando embaraço ao Palácio do Planalto e abrindo a primeira crise na base do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

A saída da ministra colocou-a no centro da disputa por cargos no primeiro escalão, pressionando o Planalto a realizar uma reforma ministerial.

O presidente nacional do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), afirmou que não aceitará perder o comando do Ministério do Turismo para a ministra dissidente e que o partido lutará por uma nova indicação da legenda, caso a troca partidária se efetive.

O governo não tem discutido possíveis trocas na Esplanada com partidos ou parlamentares, mas integrantes da articulação política já avaliam como atuar em caso de agravamento da crise.

Deputados do Rio, incluindo Daniela, alegam “justa causa” para desfiliação, citando “assédio” por parte da direção do partido.

O União Brasil passa por uma disputa política em vários estados, com cortes de senhas de movimentação do fundo partidário e acusações de fraude.

Uma das reclamações da bancada do Rio é que a negociação de cargos no governo estadual e na prefeitura tem passado pelo comando nacional, ignorando os deputados.

O marido de Daniela , prefeito de Belford Roxo (RJ) , Wagner Carneiro, s e filiou ao Republicanos na noite anterior e afirmou que a companheira irá acompanhá-lo.

Bivar, no entanto, reforçou que a pasta do Turismo pertence à cota do União Brasil, e não à Daniela, e que ninguém tem livre trânsito partidário por simples desagrado com qualquer tema.

Ainda não há notificação judicial sobre as saídas, apenas uma carta de insatisfação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.