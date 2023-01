Reprodução/Facebook (Laura Luque) A argentina Milagros, de 12 anos, morreu após tentar o 'Desafio do Apagão', que viralizou no aplicativo

Uma menina de 12 anos morreu ao tentar fazer o "desafio do apagão" , desafio que viralizou no TikTok . O caso aconteceu na última sexta-feira (13), na cidade de Capitán Bermúdez, província de Santa Fé, na Argentina . Outros jovens morreram na Itália e no Chile ao tentarem produzir vídeos para o mesmo desafio em 2021.

A jovem Milagros Soto foi encontrada sufocada um laço improvisado em seu quarto, já sem vida. Segundo as investigações do MPA (Ministério Público de Acusação), a menina tentou gravar um vídeo fazendo o desafio, que consiste em se asfixiar até perder a consciência e se libertar no último momento.

Como é feito o "desafio do apagão"?

O desafio consiste na pessoa se gravar enquanto se enforca, amarrando um cinto no pescoço, e só se libertar no último segundo sem fôlego. Milagros, no entanto, não conseguiu se soltar e acabou morrendo sufocada.

"Uma vez bloqueada a respiração, o objetivo é desmaiar por asfixia. Tudo isso é transmitido ao vivo nas redes e, quem consegue, avança no jogo. Nesse caso, não deu certo e a menor morreu na tentativa", disse um dos agentes, segundo o jornal La Nación.

Após os resultados trágicos do desafio, o TikTok bloqueou a hashtag BlackoutChallenge (desafio do apagão em tradução livre) no aplicativo. "Nós permanecemos comprometidos com a segurança do usuário e removeremos conteúdos relacionados (ao desafio) se reportados", afirmou um porta-voz do aplicativo à revista People.

Ao Estadão, a rede social disse que sente muito "pela trágica perda desta família. A segurança da nossa comunidade é prioridade e levamos muito a sério qualquer ocorrência sobre um desafio perigoso. Conteúdos dessa natureza são proibidos em nossa plataforma e serão removidos caso sejam encontrados".

