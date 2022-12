Atos antidemocráticos

Logo após a divulgação do resultado do pleito, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro começaram a bloquear estradas e rodovias pelo país e se reuniram em frente a quartéis, pedindo que militares impeçam a posse de Lula. No dia 2 de outubro, o atual mandatário pediu que os manifestantes desobstruíssem as vias e, apesar da redução, os protestos seguem e ainda podem ser encontrados em algumas partes do Brasil.