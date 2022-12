PT - 30.03.2021 Rui Costa (PT), governador da Bahia

O atual governador da Bahia, Rui Costa ( PT ), que é favorito para assumir o Ministério da Casa Civil no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), afirmou que deve-se trabalhar para "recolocar" as Forças Armadas no papel constitucional que lhe são assegurados. Segundo Costa , as incitações de e "ameaças a democracia" são mais frutos do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), do que das instituições.



“Neste período recente, as demonstrações de interferências muitas vezes participaram mais do próprio presidente, incitando e convidando as Forças Armadas a interferir, do que as próprias instituições”, afirmou Costa em evento nesta terça-feira (6). Segundo o governador , o “constrangimento social e força da democracia no Brasil” foram vitais e mais fortes para conter a interferência militar.





Para tal "recolocação", Costa diz que deve-se alinhar os desenvolvimentos tecnológicos à área militar. Este modelo é promovido em alguns países, e segundo o governador , será uma chamada das Forças Armadas para a modernidade.

O senador eleito e ex- governador do Piauí, Wellington Dias ( PT ), acrescentou sobre a importância do diálogo entre as instituições democráticas, sendo isso inegociável. De acordo com ele, “cada um no seu quadrado será para valer”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.