Reprodução - 21.11.2022 Urnas sendo transportadas durante o domingo em São Paulo

A retirada de urnas eletrônicas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ( TRE-SP ) de um prédio no Centro da capital paulista movimentou as redes sociais de apoiadores do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), no último domingo (20). Vídeos que circulam pela internet mostram os equipamentos armazenado em caixas, sendo colocados dentro de caminhões. O autor de um de uma das reproduções afirma na gravação que a movimentação é "estranha". Logo após a viralização, bolsonaristas começaram a relacionar o transporte das urnas a uma possível fraude nas eleições de 2022.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou através de seu portal que que foram aproximadamente 24 mil urnas eletrônicas modelo 2009 que obtiveram uma “antecipação de baixa patrimonial” , uma vez que o TRE-SP recebeu, no início do ano, 44.880 novas máquinas modelo 2020 para utilização. Ou seja, nenhuma das urnas transportadas neste domingo foram utilizadas em nenhum dos turnos das eleições de 2022.

Os equipamentos, modelo 2009, foram armazenados pelo Tribunal, de forma temporária, no prédio que aparece nas imagens. O transporte já havia sido definido para três domingos do mês de novembro (13, 20 e 27), em 7 de novembro, via ofício, que afirmava que o mesmo ocorreria desta forma “em razão das restrições de circulação de caminhões no centro da cidade”.

Leia a íntegra da nota do TRE-SP:

“Em razão do recebimento, por parte deste TRE/SP, de 44.880 urnas modelo 2020 para as eleições deste ano, a Secretaria de Tecnologia da Informação viu por bem recolher 24.445 urnas eletrônicas modelo 2009, para baixa patrimonial. Estas urnas modelo 2009 foram armazenadas temporariamente no prédio de propriedade deste Tribunal, na Rua Líbero Badaró.

Com vistas a liberação, ainda que parcial, do espaço do prédio da Libero Badaró, este Tribunal obteve a antecipação da retirada de 10.000 urnas por parte do TSE, por meio de sua transportadora Rodoviária, o que se convencionou ocorrer nos domingos 13, 20 e 27 em razão das restrições de circulação de caminhões no Centro da Cidade. Tal fato foi comunicado à CET. E tratado no processo SEI 0042560-15.2022.6.26.8000.

Essas urnas 2009, que, repise-se, por ocasião das eleições já estavam armazenadas para baixa, foram objeto das filmagens deste domingo”.

Veja a explicação do TSE sobre o descarte das máquinas:

“As urnas eletrônicas são recolhidas, desmontadas e têm os materiais descaracterizados, ou seja, moídos ou quebrados em pequenas partes. Os suprimentos são separados por tipo: metal, plástico, placas leves (com mais probabilidade de ter metais nobres), placas pesadas (com menor valor de mercado), borracha e outros. Quase todo o equipamento é reciclado. Algumas empresas contratam cooperativas de reciclagem que geram diversos produtos.

Por questões ambientais e em prol da segurança do processo eleitoral, a empresa ganhadora da licitação deve comprovar que tais materiais foram efetivamente usados para reciclagem.”

