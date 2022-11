Veja quais deputados tiveram as contas suspensas nas redes sociais

Coronel Tadeu

No último domingo (6), a conta do deputado federal Coronel Tadeu (PL-SP) no Twitter também foi suspensa. A motivação do bloqueio do perfil não foi divulgada, mas ele também questionou o resultado do pleito do dia 30 de outubro. "Resiste ou sucumbe. A Alemanha resistiu e venceu. A Venezuela não foi tão forte assim. Não desista dessa luta, pois ela só está começando”, publicou o parlamentar no Instagram após ser retirado da outra rede social.